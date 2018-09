PSG wordt plots megacool met kleren en schoenen van… Air Jordan: het resultaat is werkelijk subliem

Nike wil het merk van Jordan ook wereldwijd commercialiseren naast het basketbal. Daarom werd er een partnerschap aangegaan met PSG. Parijs wordt namelijk aanzien als één van de “sleutelsteden” waar Nike zijn slag wil slaan. Andere steden zijn Londen en Berlijn. “Dit is een unieke kans om onze fanbasis te laten groeien”, aldus vicevoorzitter bij Jordan David Creech.

Het resultaat mag er alvast wezen, zo bewezen onder andere Neymar en Kylian Mbappé:

@PSG_inside have just released their new @Jumpman23 kits What are your thoughts? #PSGxJordan pic.twitter.com/EltfWtStqd

Yeah, the kit's fire. But I though Neymar moved to PSG to get out of a shadow? #PSGxJordan pic.twitter.com/TWGJHUy35M