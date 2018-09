Nederlandse verdachten van schietpartij in Spa aangehouden voor doodslag op agent

Yvo T. is de hoofdverdachte in de schietpartij op agent Amaury Delrez. Foto: blg/rr

De twee Nederlanders die aan ons land werden uitgeleverd na de schietpartij in Spa, zijn onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter. Ze worden beschouwd als dader of mededader voor vrijwillige doodslag op de politieagent Amaury Delrez.

Bij een schietpartij kwam vorige maand de Belgische agent Amaury Delrez (38) om het leven. De 36-jarige Yvo T. is de hoofdverdachte. Hij was in het gezelschap van zijn broer Cyril (35) en Mark van den B. Beide Nederlanders beweren geen rol te hebben gespeeld in het dodelijke geweld. Zij wijzen naar Yvo.

Maar daar heeft de onderzoeksrechter nu anders over geoordeeld. Zowel Cyril als Mark is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Ze worden beschouwd als dader of mededader van de vrijwillige doodslag op Delrez. Geen medeplichtige dus. En daarmee riskeren ze wellicht dezelfde straf als de hoofddader Yvo T.

Het tweetal zal vrijdag 14 september voor de raadkamer verschijnen, waarna hun aanhouding vermoedelijk met een maand verlengd kan worden.

LEES OOK. “Eén groot zwart gat”: verdachte herinnert zich niets meer van dodelijke schietpartij in Spa