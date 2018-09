Parket start onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag Jan Fabre

Het parket van de arbeidsauditeur Antwerpen is een onderzoek gestart naar Jan Fabre en zijn gezelschap Troubleyn. Dat is bevestigd aan Nieuwsblad.be. De kunstenaar is in gevaarlijk vaarwater terechtgekomen omdat hij door (voormalige) werknemers beschuldigd wordt van onder meer agressie, seksisme en racisme.

“Wij hebben kennis genomen van de open brief die ook in de media is verschenen. We hebben daarom beslist om een onderzoek te openen naar mijnheer Fabre”, bevestigt arbeidsauditeur Pieter Wyckaert van het Antwerpse arbeidsauditoraat aan Nieuwsblad.be. “Wij zijn in deze bevoegd omdat het gaat om feiten die zich op de werkvloer zouden hebben afgespeeld. Voor zover ik weet is er tot op heden geen klacht ingediend, maar dat is ook niet per se nodig om een onderzoek te openen.”

Het onderzoek spitst zich toe op mogelijke feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. De Antwerpse kunstenaar zal verhoord worden. Mocht hij schuldig blijken, kan het arbeidsauditoraat hem voor de correctionele rechtbank vervolgen en riskeert hij een zware geldboete en eventueel een gevangenisstraf.

Open brief

Kunstenaar Jan Fabre wordt donderdag in een open brief door twintig (voormalige) werknemers beschuldigd van een bijzonder lange lijst seksueel grensoverschrijdende gedragingen, gaande van een werkomgeving waarin vernederingen, agressie, seksisme en racisme aan de orde van de dag zijn, over seksuele intimidatie in een “semi-geheime fotopraktijk” en stalking, tot een professionele omgeving waarin protest tegen dat gedrag onmogelijk wordt gemaakt.

Fabre reageert donderdag aangeslagen op de uitlatingen. “Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen”, aldus de kunstenaar en theatermaker. “Dames die beweren dat ik een grens overschreden heb, roep ik op om een beroep te doen op de beschikbare procedures. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen. Ik betreur dat deze mediastorm een heel gezelschap meesleurt en een eerlijk proces in de weg staat.”

Foto: BELGA

Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) liet alvast weten de beschuldigingen aan het adres Jan Fabre “heel ernstig” te nemen, en gaf zijn administratie alvast de opdracht om na te gaan wat binnen het gezelschap precies gebeurd is. Troubleyn, het dansgezelschap van Jan Fabre, belooft in de persmededeling ten volle mee te werken aan een eventueel officieel onderzoek.

Première afgelast

In de nasleep van de heisa rond de kunstenaar heeft artieste en regisseur Hannah De Meyer in samenspraak met Toneelhuis beslist om de première van haar voorstelling ‘New Skin’ op vrijdag 21 september niet te laten doorgaan bij Fabres gezelschap Troubleyn in Antwerpen. Dat meldt Toneelhuis, dat het festival ‘Love at first sight’, waartoe de voorstelling behoort, mee organiseert.

Over de andere voorstellingen van het festival die bij Troubleyn zouden plaatsvinden, lopen intussen nog gesprekken. De Meyer nam haar beslissing uit solidariteit met de ondertekenaars van de open brief over Fabre die donderdag gepubliceerd werd, klinkt het. De Meyer is overigens een van de vier jonge regisseurs die in het project P.U.L.S. van Toneelhuis door Fabre en andere ervaren theatermakers begeleid worden richting hun grote doorbraak. ‘New Skin’ gaat nu in première bij V36 in de De Vrièrestraat. Tickets blijven gewoon geldig.

Artistiek directeur Guy Cassiers van Toneelhuis laat intussen weten de open brief ernstig te nemen, maar verder onderzoek af te wachten. “Ik pleit ervoor dat het in een zo sereen mogelijk klimaat gebeurt en via de daartoe geëigende instanties”, zegt hij. “Uiteraard heeft iedere werknemer van Toneelhuis wel het recht om in deze zaak zijn of haar eigen standpunt in te nemen.”