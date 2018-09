Politici vallen meisje (9) aan omdat ze niet wil rechtstaan tijdens volkslied: “Ik zou haar een trap in de rug geven”

Een negenjarig meisje heeft geweigerd om recht te staan tijdens het Australische volkslied omdat het, zo zegt Harper Nielsen, “de blanke mensen voortrekt”. De vader van het meisje is fier, maar politici maken hun ongenoegen duidelijk in Australische media. “Ze verdient een trap in de rug”, klinkt het onder meer.

De heisa ontstond toen Harper Nielsen, een meisje van 9 uit het Australische Queensland, weigerde om op school te gaan rechtstaan toen het volkslied afgespeeld werd. Niet dat het meisje lui was: ze vindt dat Advance Australia Fair - de naam van het volkslied - een lied is dat geen respect toont voor de oorspronkelijke Australische bevolking.

“Het is een lied dat vooral de blanke bevolking van Australië bewierookt en geen respect toont voor de mensen die oorspronkelijk in ons land woonden”, zei Nielsen aan CNN. In het lied wordt bezongen dat de Australiërs blij moeten zijn omdat ze jong zijn, en volgens het meisje is dat een uithaal naar de Aboriginals. Ze voert in haar eentje protest tegen het lied.

De weigering van het meisje om recht te staan kan haar duur komen te staan. Ze riskeert te moeten nablijven en zelfs een schorsing op school. Maar de reacties van politici in de Australische pers en op sociale media doen vermoeden dat ze het hier niet bij zullen laten.

“Australische scholen brainwashen onze kinderen”, zei de conservatieve rechtse senator Pauline Hanson. “Ze zou van school gehaald moeten worden. Er zijn regels in ons land en die moeten nageleefd worden. Het lied gaat over wie we zijn als land, over ons. En dan zie je dit gebrainwasht kind zo doen. Ik zou haar een stamp in de rug geven. Dit kind gaat de verkeerde richting uit en ik geef haar ouders de schuld omdat ze haar zo aanmoedigen.”

Tony Abbott, de voormalige premier, zei aan radiozender 2GB dat het belangrijk is dat het meisje “de regels volgt”. “Het is gewoon een teken van goede manieren en beleefdheid om te gaan rechtstaan tijdens het volkslied.”

“Ze is een verwend nest”, zegt Jarrod Bleijie, politicus bij Queensland Liberal National. “Haar ouders zouden zich moeten schamen omdat ze haar gebruiken als een politieke pion. Stop het dwaas protest en sta recht en zing je volkslied met trots. Het meisje zou geschorst moeten worden.”

Shame on her parents for using her as a political pawn.Stop the silly protest and stand and sing proudly your National Anthem. Refusing to stand disrespects our country and our veterans. Suspension should follow if she continues to act like a brat #qldpol https://t.co/F0StkeBJDa — Jarrod Bleijie (@JarrodBleijieMP) 12 september 2018

De vader van Harper, Mark Nielsen, zei bij CNN wel bijzonder fier te zijn op zijn dochter. “Ik was verbaasd”, klonk het, “over haar kunde om onrecht te zien en de kracht te hebben om die te proberen rechtzetten. Ik heb dat niet, dus is het verbazingwekkend omdat bij iemand zo jong wel te zien. Ik ben enorm trots.”