Kan Christian Benteke vreselijke statistiek voor een spits van zich afspelen tegen Belgenduo?

Het is voorlopig niet het jaar van Christian Benteke. De aanvaller viel naast de WK-selectie van Roberto Martinez en kon dit seizoen nog niet scoren voor Crystal Palace. Geen wonder dat Benteke de dans leidt in een lijstje waar geen enkele spits überhaupt wil instaan.

De Eagles nemen het zaterdagnamiddag op de vijfde speeldag in de Premier League op tegen Huddersfield. Een strijd tussen een team met drie punten en eentje met twee punten. Maar ook een Belgenduel tussen Benteke en het duo Laurent Depoitre/Isaac Mbenza.

Benteke stond vier keer in de basis bij Crystal Palace, maar maakte slechts één keer de wedstrijd vol. Hij scoorde nog geen enkel doelpunt ondanks veertien doelpogingen. Geen enkele Premier League-speler is minder efficiënt dan ‘Big Ben’ op dit moment. ‘Gelukkig’ staat er zaterdag nog een inefficiënte spits op het veld in de persoon van Steve Mounié. Die zit aan nul goals ondanks tien doelpogingen.

Benteke staat er ook bij andere statistieken niet zo bijster goed voor. Zo liep hij dit seizoen al vier keer buitenspel, goed voor een gemiddelde van één keer per wedstrijd. Slechts vier spelers, waaronder Mo Salah, doen ‘beter’. Op hetzelfde niveau hier: Romelu Lukaku en Sergio Agüero. ‘Big Ben’ en ‘Big Rom’ misten daarnaast allebei al vier “big chances”. Net als Harry Kane en Salah. Daarmee zijn ze gedeeld derde na Callum Wilson (6) en Gabriel Jesus (5).

Foto: Photo News

Historisch

Als we die laatste statistiek trouwens doortrekken naar alle seizoenen sinds de start van de metingen (2010/2011), dan komt Benteke op een pijnlijke derde plaats terecht. Hij liet namelijk al 77 grote kansen liggen voor zijn Engelse clubs. Daarmee blijft hij net Romelu Lukaku (75) voor. Agüero gaat hier wel ruim aan kop met 105 gemiste grote kansen, voor Robin van Persie met 80.

Het grote verschil is wel dat Agüero sindsdien 166 keer scoorde voor Manchester City. Van Persie deed 96 keer de netten trillen en Lukaku 104 keer. Benteke zit in deze periode aan 69 doelpunten.