Ex-gerante Knokse juwelierszaak met 700.000 euro aan juwelen aan de haal

Knokke-Heist - De voormalige gerante van de juwelierszaak Orologio in Knokke-Heist staat in de Brugse strafrechtbank terecht omdat ze jarenlang juwelen stal van haar werkgever. Volgens de zaakvoerder hadden de gestolen sieraden een totale waarde van liefst 700.000 euro. Sandrina B. (52) verkocht ze zelf voor een habbekrats. Het openbaar ministerie eist tien maanden cel.

Sandrina B. uit Oostkamp ging in 2011 aan de slag als gerante van de juwelierszaak Orologio langs de Kustlaan in Knokke-Heist. Ze genoot het volste vertrouwen van de zaakvoerder, die jarenlang niet doorhad dat de vrouw op vernuftige wijze juwelen horloges uit de zaak ontvreemde. Via manipulatie van het computersysteem transfereerde ze sinds 2013 systematisch juwelen naar de stock van het hoofdfiliaal in Antwerpen. De juwelen kwamen daar echter nooit aan. B. stak ze in haar zakken en verkocht ze voor een habbekrats door via tussenpersoon Dirk D.W. (54).

Haar louche handeltje kwam uiteindelijk halfweg 2016 aan het licht toen er vanuit Italië een vraag kwam om een echtheidscertificaat van een peperduur juweel. “Mijn cliënt viel compleet uit de lucht, want hij was ervan overtuigd dat het stuk nog in zijn zaak aanwezig was”, zegt Raphaël Beyne, de advocaat van Orologio. “Toen dat niet het geval bleek heeft hij zijn ICT’er aan het werk gezet en die ontdekte het jarenlange gesjoemel van de gerante. Dat was een zware opdoffer voor mijn cliënt, want hij vertrouwde die vrouw 100 procent.”

Sandrina B. werd na haar betrapping in de boeien geslagen en zat ruim een maand in voorhechtenis. Bij Orlogio werd ze op staande voet ontslagen. Haar Mercedes werd in beslag genomen en nu zit de vrouw in schuldbemiddeling. Ze verscheen donderdag voor de strafrechter in Brugge waar de procureur tien maanden cel voor haar vroeg. Volgens haar advocaat waren de diefstallen het gevolg van een geschil met haar werkgever. “Mijn cliënte werd daar op Vlaamse wijze betaald”, sneerde advocaat Filip Van Hende. “Toen ze op ziekte-uitkering terugviel en haar baas het verschil niet wou bijpassen ontstond er rancune en is ze tot de diefstallen overgegaan. We hopen dat de voorhechtenis kan volstaan als effectieve bestraffing. Voor iemand die nog nooit met het gerecht in aanraking kwam is zo’n celstraf onvoorstelbaar.” Van Hende vroeg een straf met uitstel voor Sandrina B., die op het einde van de zitting haar spijt betuigde. Handlanger Dirk D.W. riskeert een jaar cel. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces.

Orologio vroeg een voorlopige schadevergoeding van 100.000 euro. De juwelier raamt de verkoopwaarde van de gestolen juwelen op 700.000 euro. Nog geen maand na de ontmaskering van Sandrina B. werd de juwelierszaak op gewelddadige wijze overvallen. De daders maakten toen 1,8 miljoen euro buit. Het kopstuk van de bende werd door het Gentse hof van beroep tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld. “Tijdens die overval was de nieuwe gerant nog maar twee dagen aan de slag”, zegt Raphaël Beyne. “Nu werkt mijn cliënt niet langer met een gerant. Hij staat zelf in zijn winkel en dat enkel nog op zondag.”

De uitspraak volgt op 11 oktober.