Explosie bij afvalverwerkend bedrijf Indaver: één dode en vier gewonden

Stabroek - In het Antwerpse havengebied heeft zich donderdagmiddag een zware explosie voorgedaan bij het afvalverwerkend bedrijf Indaver. Eén persoon is daarbij om het leven gekomen, vier anderen raakten gewond.

De vier gewonden zijn afgevoerd naar het ziekenhuis, maar over hun toestand is verder niets bekend. De explosie was erg lokaal, stelt Indaver nog, en er is geen gevaar voor de omgeving.

De explosie vond volgens Indaver plaats tijdens het lossen van een vloeibare afvalstof in een opslagtank. “Onderzoek zal nog moeten uitwijzen wat er precies is misgelopen”, zegt woordvoerster Inge Baertsoen. “Onze aandacht gaat nu nog vooral naar het menselijke leed. Onze gedachten zijn bij de familie van het slachtoffer.”

De rest van het bedrijf zou geen schade hebben opgelopen.

Zware explosie bij Indaver. Video: Het Nieuwsblad

Niet eerste explosie

Het is niet de eerste ontploffing bij het afvalverwerkend bedrijf. Eind februari 2016 had zich ook al een zware ontploffing voorgedaan. Videobeelden van die explosie, gefilmd vanop de A12, deden toen al snel de ronde.

De ontploffing bleek toen het gevolg te zijn van een chemische reactie in een tankwagen, waardoor de zelfontbrandingstemperatuur werd bereikt en de druk in de tankwagen opliep, waardoor hij ontplofte. Er vielen toen geen gewonden.

Bij een explosie in 2011 raakte een werknemer gewond.