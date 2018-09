Rode lantaarn Chievo krijgt drie strafpunten in Serie A

Chievo Verona bungelt al onderaan in de Serie A en komt nu qua punten ook nog eens in de min te staan. De Italiaanse club heeft drie punten aftrek en een boete van 200.000 euro gekregen voor gerommel met de boekhouding. Chievo pakte slechts één punt uit de eerste drie competitieduels en komt nu op min twee te staan.

De club uit Verona zit sinds 2008 in de Serie A, waarin het afgelopen seizoen op de dertiende plaats eindigde. Voorzitter Luca Campedelli en de overige bestuursleden hebben de laatste jaren via illegale transacties de financiële positie van hun club gunstiger doen lijken, om op die manier de licentie voor de Serie A te behouden. Volgens de aanklager had Chievo onder meer spelers verkocht aan Cesena waarbij met de transfersommen werd gerommeld. De winst zou op papier groter zijn dan in werkelijkheid om een florissanter beeld te krijgen.

Italiaanse media noemden een aftrek van vijftien punten als mogelijke straf, maar het bleef beperkt tot drie punten. Campedelli werd voor drie maanden geschorst.

Bij Chievo speelt middenvelder Sofian Kiyine, een in Verviers geboren 20-jarige Marokkaan. Hij mocht dit seizoen al drie keer invallen. Samuel Bastien verhuisde deze zomer naar Standard.