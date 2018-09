Dit gebeurt er wanneer je een rotonde negeert

Er zijn spectaculaire beelden opgedoken van een bestuurder van een grijze camionette die de richtingaanwijzers van een rotonde negeert. In de plaats van naar links af te draaien, rijdt de Britse chauffeur uit Norfolk gewoon rechtdoor.

Andy Daynes, een motorrijder die alles filmde met de camera op zijn helm, was erg geschrokken. “Toen ik zag wat er gebeurd was, ben ik gaan kijken of er niemand gewond was geraakt. Ook bij de bestuurder van het busje ging ik een kijkje nemen. De man was uit zijn voertuig geslingerd, maar was oke.”

Achteraf vertelde de bestuurder aan de politie dat hij de rotonde nooit had gezien omdat hij te snel reed.