Politie rolt bende gewelddadige homejackers op

Grimbergen - De sectie zwaar banditisme van de federale gerechtelijke politie van Brussel heeft donderdagmorgen een twaalftal huiszoekingen uitgevoerd in het Brusselse en rolde een bende gewelddadige overvallers op die onder meer in Grimbergen een vrouw zwaar hebben toegetakeld.

“Deze reeks huiszoekingen zijn het gevolg van minutieus speurwerk van de Brusselse speurders in het kader van een criminele organisatie die vooral actief was in Brusselse regio. Bijzondere technieken werden in plaats gesteld om een beeld te krijgen van hun activiteiten”, zegt Stefan Vandevelde van het Brusselse parket.

Tijdens de huiszoekingen werden vuurwapens in beslag genomen en high-tech materiaal om slachtoffers te observeren. Tevens werden diverse voorwerpen, afkomstig van diefstal, in beslag genomen.

Het onderzoek kaderde onder meer in de zoektocht naar vier daders die vorig jaar in Grimbergen (Vlaams-Brabant) een gewelddadig homejacking pleegden. Een vrouw werd daarbij bedreigd en lelijk toegetakeld.

De daders gingen er onder andere vandoor met het voertuig van het gezin.

B.M., N.Y. en O.M. werden donderdagmorgen geïnterpelleerd. Een vierde dader, waarvan de identiteit gekend is, wordt opgespoord.

“Gelet op de vuurwapengevaarlijkheid van deze personen, werd een beroep gedaan op de speciale eenheden om de huiszoekingen in veilige omstandigheden te laten verlopen”, zegt procureur Vandevelde nog.

De drie verdachten werden van hun vrijheid beroofd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hen ondertussen onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst.