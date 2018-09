Leuven -

Een Seveso-bedrijf aan de Geldenaaksebaan in Leuven is donderdagnamiddag kort voor 16.00 uur ontruimd nadat in het bedrijf een bus ether was ontploft. Dat meldt de Leuvense politie. Bij die explosie vielen geen gewonden en het automatische blussysteem trad meteen in werking. De interne bedrijfsbrandweer had de situatie ook snel onder controle zodat alle gevaar geweken was voor de Leuvense brandweer ter plaatse kwam. Die voerde uit voorzorg wel nog de nodige metingen uit.