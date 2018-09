Schild & Vrienden - Staatsveiligheid wil verdubbeling manschappen

Brussel - Staatsveiligheid wil een verdubbeling van het aantal manschappen, om alle vormen van extremisme te kunnen blijven opvolgen. Dat was donderdagochtend te horen bij een hoorzitting in de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering in het Vlaams Parlement.

De commissie werd in besloten zitting samengeroepen naar aanleiding van de Pano-reportage over de extreemrechtse groepering Schild & Vrienden. Staatsveiligheid en het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) bevestigden in het parlement dat Schild & Vrienden enkel oppervlakking werd gevolgd voor de uitzending van de reportage. Sindsdien wordt de organisatie en haar leden wel doorgelicht, al blijft het dreigingsniveau voor Schild & Vrienden op 1.

Staatsveiligheid vroeg in de commissie een verdubbeling van haar personeel, ook al kwamen er sinds 2015 al 140 medewerkers bij. Er zijn veel middelen geïnvesteerd in de opvolging van religieus geweld, maar daar komen andere fenomenen bij, zoals nu de identitaire bewegingen. Ook in de rest van Europa verschijnt het extreemrechts geweld steeds meer op de radar, en dat moet worden gemonitord.

Ook al wordt Schild & Vrienden ongevaarlijk geacht, de inlichtendiensten hebben een lijst van enkele tientallen mensen uit extreemrechtse hoek die ze in staat achten tot geweld. Ze wijzen erop dat daar zelfs geen uitgebouwde organisatie voor nodig is, een enkeling - zoals Anders Breivik - kan in zijn eentje veel leed aanrichten.