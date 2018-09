De enige ranking waar voetballers écht van wakker liggen: subjectief, felbesproken, en gemaakt door mensen die er niets over mogen prijsgeven

Mohamed Salah, de topschutter van de Engelse Premier League, die maar een rating van 88 krijgt? Toby Alderweireld, die niet te bekennen is in de top 100, terwijl zijn vaste verdedigingspartner Jan Vertonghen de top 50 haalt? Sinds woensdag is ze er eindelijk: de top honderd van de beste voetballers waarmee gamers in videospel FIFA 19 kunnen spelen. Gameontwikkelaar Electronic Arts (EA) liet na maanden van geruchten elke dag weer een stukje van de honderd besten zien. En elke keer weer ontplofte het internet. Waarom wordt zoveel belang gehecht aan die ratings? En waar komen ze vandaan?

Een week lang hebben de FIFA-ratings de digitale voetbalfan in de ban gehouden. Het principe is simpel: het videospel geeft op basis van werkelijke prestaties elk van de 18.000 (!) voetballers in het ...