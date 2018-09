Na de aantijgingen: “We zullen het werk van Fabre niet bedekken”

Wat als de artiest waar je tot gisteren mee pronkte, plots in een negatief daglicht wordt gezet in het binnen- en buitenland? Het overkomt onder andere Nieuwpoort, waar ze deze zomer het Fabreplein openden, en ook Antwerpen, waar in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal het werk van Fabre hand in hand gaat met dat van Rubens.

Het Fabreplein werd deze zomer officieel geopend, in aanwezigheid van de kunstenaar zelf. Het zou een prachtige ontmoetingsplaats worden voor de vele inwoners en toeristen op een boogscheut van het strand. Met centraal Searching for Utopia, beter bekend als de schildpad van Fabre.

“Het blijft ook een van de mooiste hoeken van de stad, ook na de open brief van de dansers en danseressen van Fabre”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Niet dat we het daarom leuk vinden dat Fabre plots op deze manier in de media komt. Maar wat hij al of niet heeft mispeuterd, staat voorlopig los van ons Fabreplein en ons prachtige kunstwerk dat zo veel mensen bekoort. We denken dus nog niet na over een nieuwe naam, of om het kunstwerk te bedekken.” In Nieuwpoort willen ze het onderzoek afwachten voor ze eventueel een maatregel nemen.

“Niet stilstaan bij Fabre”

Ook pastoor Bart Paepen van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen is niet van plan om het beeld ‘De man die het kruis draagt’ weg te halen in de nasleep van de open brief van enkele dansers van het gezelschap van Jan Fabre. “We hebben een kunstwerk in de kathedraal geplaatst, niet de kunstenaar.”

Pastoor Bart Paepen en Jan Fabre bij de inhuldiging van het beeld. Foto: jvdp

Volgen Paepen doet het gepolijste bronzen kunstwerk, dat tegenover ‘De Kruisafneming’ van Rubens staat, ook wat het moet doen met de mensen. “Het kunstwerk doet mensen nadenken en is een uitnodiging tot stilstaan. Voor alle duidelijkheid: stilstaan bij zichzelf, niet bij de persoon Jan Fabre. Zelfs al is het werk duidelijk het evenbeeld van Fabre.”