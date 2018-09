Axel Witsel heeft meteen zijn eerste prijs in Bundesliga beet

JAAAA! @axelwitsel28 maakt zijn eerste in de Bundesliga! ?? En wat een goal! ???? pic.twitter.com/91aWYynT08

Axel Witsel heeft zijn start bij Borussia Dortmund niet gemist. De 29-jarige Rode Duivel eiste meteen zijn plaats in het team op en trof al tweemaal raak. Een van die doelpunten, tegen RB Leipzig op de eerste speeldag, is donderdag verkozen tot Bundesliga-goal van de maand augustus. Dat meldt het Twitter-account van de Duitse eerste klasse.

Witsel nam in de 4-1 winst het derde doelpunt voor zijn rekening. De middenvelder, die na een sterk WK overkwam van het Chinese Tianjin Quanjian, scoorde na een hoekschop van dichtbij met een omhaal. Voordien had de Belg ook al in de Duitse beker de weg naar doel gevonden.

Dortmund telt na twee speeldagen vier punten. Voor hun derde partij ontvangen Witsel en co Eintracht Frankfurt.