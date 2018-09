Lokeren rondt verrassende transfer af en geeft Geoffrey Mujangi Bia een kans

De transfervrije Geofrrey Mujangi Bia heeft onderdak gevonden bij Sporting Lokeren. De aanvallende middenvelder kreeg op Daknam een contract voor een seizoen met een optie op een extra jaar. Dat maakte Lokeren donderdag bekend.

Geoffrey Mujangi Bia versierde zijn contract deze week op training met de Lokerse selectie. Daar maakte de 29-jarige Congolese Belg een goede indruk op coach Peter Maes. Het jeugdproduct van Anderlecht en Charleroi tekende donderdag na succesvolle medische testen zijn overeenkomst.

“Het is een speler die creativiteit aan snelheid koppelt en dat is een grote troef in het hedendaagse voetbal. Hij heeft nog maar weinig van zijn kwaliteiten ingeboet. De voorbije twee seizoenen waren minder, dat beseft hij zelf als geen ander. Ik wil hem de kans geven om zijn kwaliteiten voor Sporting Lokeren te gebruiken”, reageerde Maes op de clubwebsite.

OFFICIEEL: Sporting Lokeren versterkt zich met Geoffrey Mujangi Bia! De offensieve middenvelder tekende een contract tot juni 2019 + optie. #WelkomGeoffrey

Mujangi Bia maakte in 2006 zijn profdebuut bij Charleroi, waar hij tot 2010 voetbalde. Na anderhalf seizoen bij Wolverhampton in de Premier League streek hij naar bij Standard. Daar bleef de technisch vaardigde middenvelder drie seizoen, met tussendoor een uitleenbeurt aan Watford. In 2015 trok hij naar FC Sion, nadien volgde een mislukt avontuur in Turkije. Mujangi Bia zat sinds 1 juli zonder contract.

Op zijn teller staan ook twee caps bij de Rode Duivels. Die speelde hij in 2009 tegen Chili en Japan onder toenmalig bondscoach Franky Vercauteren.