Minister neemt elke dag antidepressiva: kan dat een probleem zijn voor zijn functioneren?

Sinds gisteren weten we dat Vlaams minister Sven Gatz (51) al zeven jaar aan een stuk antidepressiva neemt. Opmerkelijk, want rond het ambt van beleidsmaker hangt onlosmakelijk een aura van mentale stabiliteit. Wat doen antidepressiva met de menselijke geest? Leiden ze niet tot concentratiestoornissen? En zal zijn outing Sven Gatz in de machowereld van de Wetstraat minder of net meer aanzien bezorgen?