Metroverkeer Brussel stilgelegd nadat man tunnels inloopt: “We willen ongelukken voorkomen”

Een deel van het Brusselse metroverkeer is stilgelegd. In metrostation Graaf van Vlaanderen is een man van het perron gesprongen, en de metrotunnels in gevlucht. “Uit veiligheidsoverwegingen is het metroverkeer stilgelegd”, zegt vervoersmaatschappij MIVB.

Het incident gebeurde in volle avondspits. Volgens de politie liep de man zonder aanleiding de tunnels in. Er werd een zoekactie opgestart, maar de man is voorlopig nog niet gevonden.

“De MIVB heeft daarom het verkeer tussen metrostation Graaf van Vlaanderen en metrostation Zwarte Vijvers stilgelegd”, zegt woordvoerster Ann Van Hamme. “Voor alle veiligheid. We willen niet dat er ongelukken gebeuren.”

Op videobeelden is te zien hoe de reizigers uiteindelijk door de politie uit de metrostellen werden gehaald, en te voet door de tunnels naar het dichtstbijzijnde metrostation werden gebracht.µ