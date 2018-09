Russische WK-held vrijgesproken in dopingzaak, vader beweert dat zijn woorden werden verdraaid

Het Spaanse antidopingagentschap (AEPSAD) heeft donderdag zijn onderzoek naar de Russische WK-held Denis Cheryshev zonder gevolgen afgesloten. De middenvelder van Valencia werd vrijgesproken van de verdenkingen, zo bevestigde een woordvoerder van het AEPSAD.

Cheryshev kwam in opspraak door toedoen van zijn eigen vader, de ex-international Dmitri Cheryshev. Die vertelde in de Russische krant Sport Week-End dat zijn zoon bij zijn vorige club Villarreal groeihormonen toegediend kreeg om sneller te herstellen van een blessure. Zo’n vergrijp kan in de Spaanse voetbalcompetitie een schorsing tot vier jaar opleveren.

De 27-jarige middenvelder, die vier keer scoorde op het afgelopen WK in Rusland, ontkende de feiten met klem. Zijn naam werd nu ook gezuiverd door het AEPSAD. Zijn vader Dmitri Cheryshev liet eerder deze week optekenen dat zijn woorden door journalisten waren verdraaid.