Ouders verongelukte Hendrik (21) blijven geld inzamelen: “Laten we er het Warmste Jaar van maken”

Brugge - Ze zorgden vorig jaar voor hét moment van de Warmste Week. En nu trapte mama Veronique die met Studio Brussel mee af. De ouders van Hendrik Van Dale (21) blijven goeie doelen steunen ter nagedachtenis van hun overleden zoon.

De Warmste Week van Music For Life werd deze week opnieuw afgetrapt op Studio Brussel. En dat gebeurde in het bijzijn van Veronique, de mama van Hendrik Van Dale (21) uit Brugge. De jongeman verongelukte in januari vorig jaar. Ondanks zijn jonge leeftijd hield hij een testament bij. En daarin stond dat zijn spaarcenten naar goeie doelen moesten gaan. Iets wat zijn ouders Veronique Lampo en Mike Van Dale ter harte namen.

Zij zorgden vorig jaar al voor één van de meest aangrijpende momenten tijdens De Warmste Week toen ze er in naam van Hendrik geld aan het goeie doel kwamen schenken. De goeie doelen waren door Hendrik in zijn testament opgelijst en kregen allemaal hun deel.

“Gemis blijft enorm”

Maar daarmee is de kous niet af voor zijn ouders. Zij blijven namelijk het hele jaar door bezig met de laatste wens van hun overleden zoon. “We organiseerden in februari al een tweede editie van The Wake, waarbij we hem herdenken”, zegt Veronique. “De opbrengst is integraal voor het goeie doel. En daarnaast gaan wij ook nog enkele inzamelacties doen voor De Warmste Week. En er gaan vrienden meelopen tijdens de Warmathon in Brugge. We zijn van plan om weer met de nodige centen naar De Warmste Week te gaan.”

Veronique vertelt het strijdvaardig, maar haar stem kan elk moment breken. Een beetje een weerspiegeling van hoe ze momenteel in het leven staat. “Het gaat met ups en downs. Het gemis van Hendrik blijft enorm. Het besef dat hij niet meer terugkomt, kwam pas na enkele maanden. Een kind verliezen, valt simpelweg niet in woorden te omschrijven.”

Maar Hendrik - zelf een bevlogen stadsgids in Brugge en Antwerpen - blijft verder leven in het werk van zijn ouders. “Het houdt ons bezig en het is wat hij wou”, zegt papa Mike. “Wij proberen ons verdriet op die manier zoveel mogelijk zin te geven. We willen zijn gedachtegang verderzetten. Niet alleen voor Hendrik, maar ook voor onszelf. We kregen zoveel positieve reacties en zijn ervan overtuigd dat het gewoon echt nodig is.”

Mama Veronique roept dan ook iedereen op om zelf ook deel te nemen aan De Warmste Week. “Weet je, laat er ons het Warmste Jaar van maken. Het is de enige vorm van klimaatopwarming waar we met zijn allen achter kunnen staan. Hopelijk kan Hendrik daarin een inspiratie vormen.”

Wie zijn of haar actie wil registreren, kan dat momenteel al doen op de website van De Warmste Week. Die gaat dit jaar door van 18 tot 24 december in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke.

dewarmsteweek.stubru.be