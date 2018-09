Coach RB Leipzig is creatief in het bestraffen van spelers

Bij Red Bull Leipzig wil je niet te laat komen of op je smartphone bezig zijn tijdens een tactische bespreking, of coach Ralf Rangnick laat je aan zijn rad draaien. De uitkomst daarvan, bepaalt je straf.

De Duitse coach vindt geldboetes geen efficiënte straf voor zijn spelers, want dat voelen ze toch niet. Hij bestraft zijn spelers liever door hun vrije tijd af te nemen. Wie bijvoorbeeld te zwaar staat of te laat komt, mag door een draai aan het rad zijn eigen sanctie bepalen. Dat kan gaan van drie uur in de fanshop werken over een week lang het gras maaien, of een training afwerken in een roze tutu. Naast elf straffen is er ook een vakje “geluk gehad”, waarbij je vrijuit gaat.

De mogelijke sancties bij RB Leipzig:

- Een week lang alle ballen oppompen en wassen

- Twee trainingen geven aan een jeugdteam

- Een stadionrondleiding geven aan bezoekers

- Een hele week het gras van de oefenvelden maaien

- Een tutu dragen op training

- Een week lang voor drankjes zorgen op training

- Drie uur meewerken in de fanshop

- Een week lang helpen opdienen in het spelersrestaurant

- De truitjes wassen, ook voor een volledige week

- De spelersbus inladen voor een wedstrijd

- Voor elke medewerker van de club twee cadeautjes kopen