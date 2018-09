Twintig jaar geleden liep Vlaanderen onder water en dat bleef niet zonder gevolgen

We hadden al wat lessen gekregen in het verleden. En er lagen plannen op tafel om zware pompen te plaatsen en bufferbekkens aan te leggen voor in het geval waterlopen nog eens zouden overlopen. Maar ze kwamen te laat. Op 13 september 1998 liepen grote delen van Vlaanderen onder. Nadien werden er wel lessen getrokken uit de ramp en werden overal in ons land waterbekkens aangelegd.

Een week eerder had het Waalse Tourpes (Leuze-en-Hainaut) al eens de volle lading gekregen. Modderstromen overspoelden er na een zwaar onweer het dorpscentrum en liepen dwars door de huizen heen. Ook Vlaanderen kende een natte nazomer. Sedert 21 augustus had het bijna elke dag geregend, zodat veel gewassen verloren dreigden te gaan en het peil in onze waterlopen hoger dan normaal stond. Maar dan moest het ergste nog komen.

13 september 1998 was een uitzonderlijk natte dag. Al ’s nachts viel het water met bakken uit de hemel. En er leek maar geen einde aan te komen. Het water in de rivieren steeg en bleef stijgen. Maar het was te laat om iets te doen. Tenzij zandzakjes aanvoeren om te redden wat er te redden viel.

“In negen stations registreerden we meer dan 100 mm water in vierentwintig uur : 101 mm in Stabroek, 112 mm in Diest, 120 mm in Luik-Monsin, 123 mm in Westerlo en Ransberg (Kortenaken), 126 mm in Rillaar (Aarschot), 136 mm in Brasschaat, 140 mm in Viersel (Zandhoven) en 147 mm in Wijnegem”, zegt Frank Deboosere.

Delen van Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Luik deelden het zwaarst in de klappen.

Schade was enorm

Beken en rivieren traden buiten hun oevers, in plaats van het water op te vangen spuwden riolen alles weer de straten in. Recht de huizen binnen.

De schade was enorm zo bleek pas toen het water begon weg te trekken.

Een fout in het concept van de afwatering en een totaal gebrek aan onderhoud, wees onderzoek nadien uit. Slib werd onvoldoende geruimd, waterlopen waren slecht onderhouden. Aquafin werd als verantwoordelijke aangeduid. Al dient gezegd dat de natuur eigenlijk de grote schuldige was. De hoeveelheid regen die die dag viel komt maar maar eens in de 200 jaar voor.

Foto: De Standaard

Nadien werd er vaart gezet achter de plannen om overal in Vlaanderen wachtbekkens aan te leggen, om oevers te verstevigen en om grote pompen te plaatsen die in geval van overstromingen tot 1.400 liter water per seconde kunnen wegpompen.

Schadevergoeding

De meeste slachtoffers van de watersnood kregen geen schadevergoeding. Of een habbekrats.

In Sint-Gillis-Waas, in Oost-Vlaanderen, stond de Pompstraat drie dagen lang onder water. “Van de schadevergoeding die de verzekering ons toen heeft uitgekeerd, hebben we alleen een paar stoelen kunnen kopen”, zegt een bewoonster.

In de Antwerpse gemeente Merksem, dat zwaar getroffen werd, trokken bewoners daarom naar de rechter. Pas in 2015, a een procedureslag van zeventien jaar, gaf het Hof van Cassatie driehonderd gezinnen gelijk. De Vlaamse overheid moest hen een schadevergoeding van duizenden euro’s betalen voor de wateroverlast van 1998, omdat er gebreken waren aan het afwateringssysteem.