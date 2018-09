N-VA-Kamerlid schiet op “journalistenratten” maar excuseert zich nadien

Brussel - Journalisten krijgen wel vaker verwensingen naar het hoofd geslingerd. Kamerlid Rob Van de Velde is donderdag nog een stap verder gegaan en haalde op zijn Facebookpagina uit naar “journalistenratten”.

Het Antwerpse parlementslid, tot voor kort ook schepen in Antwerpen, postte zijn uitval in een boodschap over Schild & Vrienden en oprichter Dries Van Langenhove. “Herinnert u zich nog dat enkele jaren geleden de radicalisering van moslimjongeren bijna uw en mijn schuld was? Voor zover ik me herinner werden toen mensen koudweg vermoord. Wel, waarom heeft geen van die journalistenratten dat durven zeggen over Dries Van Langenhove en zijn kornuiten”, schreef Van de Velde.

Hij ziet in de radicalisering van zowel moslim- als S&V-jongeren een tegenreactie. “Geen van beide goed te praten. Maar allebei wel gevolg van dezelfde ruggegraatloze en zichzelf niet respecterende maatschappij die politiek- en media-links propageren”, luidde het. Om even later zijn lezers te adviseren zich vooral niet te laten leiden “door journalistieke mediocratie”.

PS-Kamerlid Karine Lalieux reageerde verontwaardigd op de “shockerende” en “onwaardige” post. “Wanneer men journalisten aanvalt, dan valt men de vrije meningsuiting aan. De democratie staat op het spel, net als in Hongarije. Dit soort aanvallen zijn eigen aan vrijheidsbeperkende partijen”, zo viel ze uit. Volgens Lalieux gaat het om “een oproep tot haat, een oproep tot geweld want ratten, die worden vernietigd, want ze zijn schadelijk voor de samenleving.”

Van de Velde verontschuldigde zich intussen in een nieuw facebookbericht voor zijn woordgebruik. “Toegegeven dat is hard. Voor een grote groep ook onterecht. Ik schreef de tekst uit pure menselijke verontwaardiging en was daarom te hard. Excuses daarvoor”, schreef hij. “Maar niet voor de boodschap. Want ik hoop dat zij die nu fulmineren over dat ene woord, ook de globale boodschap in alle ernst tot zich (willen) nemen.”