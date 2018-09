Op lokaal niveau verschillen politieke partijen minder dan nationaal

Wie er over een maand ook aan de macht komt in uw gemeente, het staat zo goed als vast dat je minder auto’s in het centrum zal zien. Alle lokale afdelingen zitten als het om mobiliteit of milieu gaat min of meer op dezelfde lijn. “De grote ideologische kwesties spelen gewoon minder op lokaal niveau”, zegt professor Politieke Wetenschappen Nicolas Bouteca (UGent). “Het gaat vooral om goede bestuurders.”