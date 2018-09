Negende N-VA’er stapt op: “Hij kreeg doodsbedreigingen”

Bornem - Opnieuw verdwijnt een N-VA-politicus van de kieslijst na de onthullingen in de Pano-reportage over de organisatie Schild en Vrienden. Thomas Decat (21) trekt zich terug van de kieslijst in Bornem. Woensdag werd Decat nog ontslagen uit de Vlaamse Jeugdraad. “Hij kreeg doodsbedreigingen”, zegt zijn voorzitter.

“Thomas heeft zelf beslist om niet meer op onze lijst te staan”, zegt Erwin Van den Abeele, voorzitter van N-VA Bornem. De lokale afdeling had Decat nochtans haar vertrouwen geschonken na het zien van de Pano-uitzending, waaruit bleek dat de student Politieke Wetenschappen samen met drie anderen geïnfiltreerd was in de Vlaamse Jeugdraad.

Nadat de Vlaamse Jeugdraad hen woensdagavond alle vier aan de deur zette, hield Decat de eer aan zichzelf. “Wij betreuren dat hij onder toenemende druk deze beslissing genomen heeft”, zegt de voorzitter. “We blijven hem steunen. Thomas stond onder enorme druk, en heeft de afgelopen dagen zelfs doodsbedreigingen gekregen.”

Decat blijft wel voorzitter van Jong N-VA Klein-Brabant, de gemeenschappelijke jongerenafdeling van de partij in Puurs, Sint-Amands en Bornem.

Nummer negen

Decat is al de negende N-VA’er die in Vlaanderen van een kieslijst verdwijnt, na de onthullingen over Schild en Vrienden. Eerder moesten in Zwijndrecht, Brussel, Aalst, Sint-Niklaas, Maaseik, Puurs, Dendermonde en Lubbeek al de lijsten aangepast worden.

Ontslag niet aanvaard

Twee andere ontslagen leden van de Vlaamse Jeugdraad die op een kieslijst prijken, blijven voorlopig op post. Jeroen Bergers (18), kandidaat in Vilvoorde, laat op Facebook weten dat hij zijn ontslag bij de Vlaamse Jeugdraad niet aanvaardt.