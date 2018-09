Topscout is het niet eens met de makers van de populaire voetbalgame FIFA19: “Hazard is gewoon beter dan Neymar”

De top 100 van het populaire voetbalspel ‘FIFA 19’ is bekend. Voor zo’n 30 miljoen gamers, verspreid over de hele wereld, is die ranking de enige van belang, níét het Elftal van het Jaar dat de FIFA volgende week bekendmaakt. Voor 11 miljoen Belgen belangrijk: 8 Rode Duivels in de top 110, 2 in de top 10. Maar volgens topscout Piet de Visser horen De Bruyne en Hazard gewoon in de top 4.