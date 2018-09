Turnhout - De twintiger die op 2 september 2017 in de Taeymanslaan in Turnhout de peuter en zijn buurmeisje Laura (1,5) doodreed, riskeert een effectieve celstraf van drie jaar en een rijverbod van vijf tot tien jaar. Beklaagde Jonathan M. stuurde zijn kat naar de rechtbank.

De kleine Laura was op die fatale zaterdagnamiddag vlak bij haar ouderlijke woning in de Taeymanslaan in Turnhout aan het spelen. Net op dat moment vertrok buurman en ver familielid Jonathan M. (21) in ...