Op bezoek bij Gentse pechvogel Kvilitaia, van de ene enkelbreuk naar de andere: “Ik dacht: mijn carrière is over”

Als ongeluk afgelopen weekend een naam had, dan was het die van Giorgi Kvilitaia (24). De Gentse goalgetter was net hersteld van een ­gebroken rechterenkel toen hij op training bij Georgië, waar hij met rugnummer 11 speelt, zijn linkerenkel brak. Straks moeten we nog geloven dat 13, zijn rugnummer bij AA Gent, zijn geluksgetal is. Wij gingen de pechvogel een hart onder de riem steken... met dertien stukken fruit.