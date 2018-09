CLUBNIEUWS. Leko voert toch twee wissels door bij Club Brugge, lastige keuze bij Anderlecht

Na de uitgebreide interlandbreak waarin er liefst 112 spelers uit de Jupiler Pro League werden opgeroepen om hun land te vertegenwoordigen, wordt vanavond de zevende speeldag in de Belgische hoogste klasse afgetrapt. Club Brugge ontvangt dan het krasselende Lokeren, Ivan Leko voert twee wissels door bij de leider. Voor de topper tegen Genk staat coach Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht voor een lastige keuze: Kums of toch Trebel? Uw clubnieuws van de dag.

Club Brugge vanavond met Mechele en Diatta

Brandon Mechele pakt vanavond zijn eerste competitieminuten voor Club Brugge dit seizoen. De verdediger sukkelde tijdens de voorbereiding met een vervelende blessure aan de buikspieren en liep daardoor een achterstand op, maar vanavond vervangt hij tegen Lokeren Mitrovic in het hart van de defensie. De Kroaat speelde twee keer 90 minuten met Kroatië tijdens de interlandbreak – waaronder het 6-0-verlies tegen Spanje – en blijft vanavond aan de kant.

Ook Krépin Diatta, lang uit met een polsbreuk, komt voor het eerste in actie door de onbeschikbaarheid van Dennis en Cools. Voor Nakamba komen Lokeren en Dortmund te vroeg. Voorts plant Leko geen extra wissels met het oog op de Champions League-wedstrijd van dinsdag. Hij wil zo veel mogelijk met zijn sterkste elf aantreden. Leko wil niet weten van roteren in een intensieve periode van zeven wedstrijden in 24 dagen.

Christof Dierick leidt de wedstrijd tegen Lokeren. Het is voor Dierick dit seizoen de eerste wedstrijd van Club. Tijdens de vorige negen thuiswedstrijden van blauw-zwart met de Oost-Vlaming als ref werd acht keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld. Dierick wordt bijgestaan door assistenten Cremers en Dens. Derde official is Put en Boucaut treedt op als VAR. Ruud Vormer kan tegen Lokeren zijn 190ste wedstrijd voor Club spelen. (jve)

Anderlecht stoomt Trebel klaar voor Genk

Voor welke middenvelder kiest Anderlecht zaterdag in de topper op RC Genk: Kums of toch Trebel? Adrien Trebel heeft deze week nog niet getraind. Paars-wit maakte van de interlandbreak handig gebruik om de Fransman een beetje rust te geven. Trebel heeft soms last van de buikspieren. Dat is een probleem dat hij al meesleept van toen hij nog bij Standard voetbalde en nu en dan speelt het iets harder op. Het betekent niet dat de middenvelder dit weekend sowieso out is. Anderlecht hoopt hem nog klaar te stomen voor het duel met RC Genk, maar Kums houdt zich klaar.

Daarnaast heeft Bornauw nog last van zijn enkel, is Vranjes nog steeds geschorst en blijft Saief revalideren. (jug, mg)

Genk kan in topper rekenen op Trossard

Trossard kreeg goed nieuws. Uit de scan van zijn kuit bleek dat hij alleen hinder had van een lichte kneuzing. Trossard kreeg groen licht om te trainen met de groep en haalt de match tegen Anderlecht. Ruslan Malinovskyi is geschorst.

Nadat vorig seizoen de teller bleef stilstaan op 15.500 abonnementen, heeft RC Genk de kaap van 16.000 gerond. Ook voor de Europa League werden al meer dan 8.000 mini-abonnementen verkocht, vandaag start de verkoop voor niet-abonnees. (mg)

KV Kortrijk - Spelers genieten van vrije dag

KV Kortrijk gaf zijn spelers een vrije dag. Vandaag worden ze weer op de training verwacht. Na een teambuilding van vier dagen vorige week, kregen de spelers ook dit weekend vrijaf. Na de laatste congédag van gisteren, verschuift de focus weer naar zondag voor Moeskroen. De fans kunnen vanaf deze week ook het boek KV Kortrijk: 10 om Terug te Zien kopen. Daarin wordt teruggeblikt op de tien seizoenen op rij in eerste klasse. (gco)

Zulte Waregem - Wandelvoetbal bij Essevee

Zulte Waregem richt een nieuwe ploeg op. 55-plussers kunnen zich aansluiten bij de Essevee Old Stars. Het gaat om wandelvoetbal. Zo mag er niet gelopen worden met de bal en slidings zijn niet toegestaan. Op 5 oktober kunnen geïnteresseerden kennismaken met het project onder de begeleiding van ex-ref Johny Ver Eecke. De trainingen gaan elke vrijdag door van 16 tot en met 18 uur aan het oefencomplex. De eerste training is gratis.(jcs)

KV Oostende - Knieproblemen Ndenbe slepen aan

De knieproblemen van Ndenbe slepen aan. De jonge Belg trok naar de nationale jeugdelftallen, maar keerde haast meteen terug. Ook zaterdag tegen Cercle komt Ndenbe niet in actie. Jonckheere revalideert verder. Capon (contractuur) raakt fit voor Cercle. Vandaag keren Vanlerberghe, Faes en Zivkovic terug. Tomasevic en Guri waren gisteren al op de afspraak. Sakala landt vandaag in België, maar kan normaal gezien pas morgen trainen. (jve)

Cercle Brugge - Laatste dag voor abonnementenverkoop

De nieuwe spits Serge Gakpé (foto) start morgen in eerste instantie allicht nog op de bank. Ook Kylian Hazard wordt in de wedstrijdselectie opgenomen. Allioui, Appin en Cardona blijven onbeschikbaar. Vandaag is de laatste dag dat er zowel online als op het secretariaat abonnementen kunnen gekocht worden. Vanaf morgen is dat niet langer mogelijk. (kv)

AA Gent - Prestigieus project voor wetenschappelijke innovaties

AA Gent heeft in samenwerking met de Universiteit Gent een departement Performance & Sports Sciences opgericht. Onder leiding van professor Jan Bourgeois zullen vijf experts het trainingsproces en de prestaties optimaliseren. Daarnaast wil men ook wetenschappelijke innovaties in de sport implementeren in alle geledingen van de club. (ssg)

Lokeren - Mujangi Bia tekent voor één jaar

Geoffrey Mujangi Bia slaagde gisteren voor zijn medische testen en tekende een contract voor één jaar met optie. De 29-jarige flankaanvaller was sinds begin deze week op proef op Daknam en overtuigde de staf. Maes is tevreden met zijn nieuwe aanwinst. “Hij is een speler die creativiteit aan snelheid paart, een grote troef in het voetbal. Hij heeft nog maar weinig van zijn kwaliteiten ingeboet.” (whb)

Antwerp - Alleen nog zorgen om Borges

Een opgeluchte Laszlo Bölöni op de training donderdag, want al zijn internationals zijn blessurevrij (en op tijd) teruggekeerd. De Roemeen heeft dus ruime keuze voor de match tegen Zulte Waregem. Enkel de Braziliaanse verdediger Matheus Borges (foto) sukkelt nog met de kuit. (dipe)

Waasland-Beveren - Alle internationals terug, Forte afwezig

Na de interlandbreak kon trainer Yannick Ferrera gisteren weer op zijn voltallige kern rekenen. Aleksander Boljevic en Jur Schryvers sloten gisteren als laatsten opnieuw aan op training. Francesco Forte trainde gisteren uit voorzorg niet mee met de groep. De Italiaanse spits sluit vandaag in principe weer aan, waardoor de wedstrijd tegen Eupen niet in het gedrang komt. (whb)