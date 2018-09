Hete zomer maakt ons brood en bier duurder: “Geleden van 2012”

De kans is groot dat u in plaats van 2,20 euro straks 2,30 euro betaalt voor een groot gesneden brood. En ook uw pintje dreigt duurder te worden. Door de droogte afgelopen zomer vallen de graanoogsten overal in Europa tegen en dat heeft zijn gevolgen voor uw portefeuille.

Bakkers overal in Vlaanderen kregen de afgelopen dagen brieven in de bus van hun leverancier: de prijs van bloem slaat op. De stijging heeft alles te maken met het extreme weer deze zomer. Overal in Europa moesten de boeren opboksen tegen aanhoudende periodes van droogte, net als in België.

Het gevolg is een Europese opbrengst die volgens sommigen in de sector 25 procent lager ligt dan normaal. “Na de oogst van 2017 betaalde je gemiddeld 175 euro per ton tarwe”, zegt Alex Van Malleghem van Synarga, de beroepsvereniging van handelaars in graangewassen. “Nu is dat al snel 205 euro.” Een stijging van bijna 20 procent dus. “Dat is uitzonderlijk, maar het was ook uitzonderlijk weer. De laatste keer dat we een piek hadden was in 2012.”

De bakkers zullen die prijsstijging naar alle waarschijnlijkheid doorrekenen in hun brood. “Bakkers die een gezond rendement willen, zullen wel moeten”, zegt Eddy Van Damme van Bakkers Vlaanderen. “Maar meer dan 5 tot 10 cent zal dat niet zijn.”

Tot 2004 bestond er een vaste broodprijs, op het laatst net onder de 1,60 euro. Vandaag vragen de meeste bakkers 2,20 euro of 2,30 euro voor een groot gesneden brood. “Velen hebben hun prijs niet meer aangepast de laatste drie, vier jaar”, zegt Van Damme. “Wellicht zullen zij dit moment aangrijpen om op te slaan.”

Speculanten

Volgens Van Damme zijn het ook speculanten die de prijs van tarwe de hoogte injagen. “Ze potten de tarwe op in grote silo’s en laten die maar mondjesmaat los”, zegt hij. “Zo houden ze de prijs kunstmatig hoog.”

De prijsstijgingen blijven trouwens niet beperkt tot brood, want ook de opbrengst van gerst – de basis om biermout te maken – viel ferm tegen. Ook die prijs steeg met een kwart in vergelijking met vorig jaar. Alain De Laet, topman van brouwerij Huyghe in Melle, verkondigde eerder dat hij de prijzen zal ver­hogen. Wat de grote spelers doen, is nog onduidelijk. “Maar wie zijn prijs niet optrekt, zal aan rendement verliezen”, klonk het.