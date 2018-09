Ivan Leko pakt Champions League bij Club Brugge helemaal anders aan dan voorganger Preud’homme

Matej Mitrovic en Dion Cools vallen af na hun interlands, maar voor het overige speelt Club Brugge met zijn sterkst mogelijke ploeg tegen Sporting Lokeren (20.30 uur). Trainer Ivan Leko wil niet weten van roteren in een intensieve periode van zeven wedstrijden in 24 dagen. Daarmee pakt hij de Champions League-campagne radicaal anders aan dan Michel Preud’homme twee jaar geleden.

CLUBNIEUWS. Leko voert toch twee wissels door bij Club Brugge, lastige keuze bij Anderlecht

Nul op achttien tegen Leicester, Porto en FC Kopenhagen. Club Brugge wil het Champions League-trauma van twee jaar geleden zo snel mogelijk uitwissen met knalprestaties tegen Dortmund en op Atlético Madrid, de eerste twee galategenstanders van de nieuwe campagne. Daarnaast staan ook nog uitwedstrijden in Gent en Standard, een bekermatch op Deinze en een Brugse derby op het programma. Trainer Ivan Leko staat voor een van zijn meest intense periodes sinds hij trainer van Club Brugge werd, maar is niet van plan zijn principes overboord te werpen: hij houdt vast aan één basisploeg. Zijn aanpak verschilt radicaal van die van Michel Preud’homme die in dezelfde periode twee jaar geleden spelers liet rusten “om ze tegen zichzelf te beschermen”.

“Ik heb gezegd dat de Champions League onze topprioriteit is, maar ik zeg ook dat vanaf nu elke volgende wedstrijd de belangrijkste is”, zegt Leko. “Roteren om te roteren doe ik niet. Zeven wedstrijden in 23 dagen (het zijn er eigenlijk 24, nvdr.) is veel, maar we hebben genoeg kwaliteit en kwantiteit om elke wedstrijd te winnen. Beginnen rekenen en nu al spreken over Dortmund, Atlético Madrid, Standard of Gent, is gevaarlijk.”

“Cools niet klaar”

De wedstrijdvoorbereiding op Lokeren verliep niet ideaal. Door de interlandbreak had Leko maar één dag om met zijn volledige groep te trainen.

“Uit mijn ervaring als profvoetballer weet ik hoe de mentale decompressie is na een interlandbreak. De spelers moeten de knop omdraaien van spelen met Luka Modric en Eden Hazard naar een minder attractieve wedstrijd tegen Lokeren. Dat is een heel gevaarlijke situatie. Tegen Lokeren wil ik zien hoe serieus en stabiel we kunnen zijn. Als we onze winnaarsmentaliteit sterker willen maken, moeten we in ons hoofd zitten met Peter Maes, Steve De Ridder, Killian Overmeire, Jakov Filipovic en Olivier Deschacht. Voor mij is Lokeren de Champions League.”

Dat niet iedereen die knop even makkelijk omdraait, blijkt uit de wedstrijdselectie van Leko. Dion Cools valt ondanks de blessure van Dennis uit de boot. “Ik probeer zo correct mogelijk te zijn”, zegt Leko. “Ik kijk niet naar namen of cv’s, maar naar spelers die klaar zijn om te spelen. Dion is wat mij betreft niet klaar. Niet alleen mentaal, ook fysiek. Hij speelde twee keer negentig minuten met de Belgische beloften en had onvoldoende tijd om zich voor te bereiden op Lokeren.”

Matej Mitrovic zit wel in de wedstrijdselectie, maar moet in de basis plaats ruimen voor Brandon Mechele. De Kroaat speelde eveneens twee keer negentig minuten met zijn land, waaronder de 6-0-pandoering in Spanje. Dat heeft er ongetwijfeld ingehakt bij de verdediger.

“In ben al 23 jaar in het profvoetbal en weet wat er in de hoofden van de spelers omgaat”, zegt Leko. “Daarom probeer ik te anticiperen. We gaan er alles aan doen om de volgende wedstrijden te winnen en de beste spelers zullen spelen. Maar we mogen ook niet dom zijn en moeten rekening houden met wie klaar is op fysiek en mentaal vlak.”

