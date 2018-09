Fans van Club Brugge voegen de daad bij het woord: eerste acties tegen rompslomp nieuw stadion

Net voor de aftrap tegen Lokeren voert een protestgroep vanavond actie in de Noordtribune om de rompslomp rond het nieuwe stadion van Club Brugge aan te klagen. De groep fans wil een duidelijk signaal stellen naar alle betrokken partijen in het stadiondossier dat het Jan Breydelstadion volledig uitgeleefd is en niet meer conform het moderne topvoetbal is.