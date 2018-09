Vlaamse schrijver getuigt over acteren bij Jan Fabre, maar vraagt toch redelijkheid: “Binnen theatrale context kan hij wél eisen stellen”

“Vandaag wordt Jan Fabre gekruisigd, maar niet alles is #MeToo.” Het zijn de woorden van de Vlaamse schrijver Geert Kimpen die in het verleden als acteur óok te maken kreeg met het vurige karakter van de theatermaker, maar hem ondanks alles wel blijft waarderen. Want, zo weet hij, als danser stel je je lichaam ten dienste van het beeld dat een regisseur wil maken. “Als hij je dunner of dikker, kaler of behaarder wilt, dan is dat een redelijke eis.”

In een open brief van maar liefst twintig (ex-)werknemers wordt kunstenaar en theatermaker Jan Fabre beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De lijst is bijzonder lang, gaande van seksuele intimidatie in een “semi-geheime fotopraktijk” tot agressie, racisme, seksisme, stalking, …

Geert Kimpen is bestseller schrijver, maar dertig jaar geleden acteerde hij met Fabre.

De Vlaamse schrijver Geert Kimpen (52) kan er zich wel wat bij voorstellen. Als twintiger acteerde hij een tijdje voor Fabre. Meer zelfs: de opdracht die Fabre hem gaf, was zijn allereerste professionele ervaring in de theaterwereld. “Ik werd door hem gebeld met de vraag of ik een acteur wilde vervangen in een internationale tournee”, schrijft hij in een verhaal op zijn Facebookpagina. “Hij was de auditie die ik maanden voorheen gedaan had, niet vergeten. Ik twijfelde geen seconde.”

Het werk liet hem kennismaken met het harde werk, maar ook met de harde aanpak van regisseur Fabre. “Maar de regisseur op één dag tijd van zijn sokkel laten storten? Neen, dat is niet helemaal correct.”

Erectie creëren

Kimpen was twintig jaar oud toen hij samen met een actrice werd ingewerkt voor de internationale productie. Maar dat liep niet helemaal zoals gepland. “De jonge vrouw speelde naar Fabres smaak niet vrouwelijk en sexy genoeg”, klinkt het. “Ze kreeg de opdracht om tegen me aan te rijden, net zo lang tot ik een erectie had. Het was een gênante vertoning. De vrouw deed halfslachtige pogingen me op te hitsen en het verdriet stond in haar ogen. Ze wilde net als ik zo graag mee op tournee maar had geen idee dat dit daar de prijs voor was. Ik loog dat ik een erectie had om haar te verlossen. ‘s Avonds nam ze ontslag en de dag erna gingen we met een andere actrice verder die wel voldeed aan Fabre’s beeld.”

Het incident, dat zo’n dertig jaar geleden plaatsvond, traumatiseerde Kimpen niet. Wel maakte het indruk. Maar, redeneert de schrijver, we waren nog steeds aan het werk. “Was dit dan #MeToo? Ik weet het niet”, vertelt hij eerlijk. “Om te krijgen wat hij voor ogen had, liet Fabre haar iets grensoverschrijdend doen. Ook mijn lichaam werd voor iets ingezet wat ik niet wilde en intimiderend vond. Maar we waren in een professionele context, omringd door anderen, hadden de vrijheid - als we voldoende assertief waren - om ‘nee’ te zeggen. En we hadden ons vrijwillig beschikbaar gesteld voor zijn extreme voorstelling.”

Redelijke eis

Jan Fabre wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Meer dan eens speelt het (naakte) lichaam van de acteurs een belangrijke rol in de theatervoorstellingen van Fabre. “Het schokt me niet dat hij tegen een danseres zei dat ze moest afvallen”, klinkt het bij de schrijver.

Hij verwijst naar een van de getuigenissen uit de open brief: een actrice werd tot tranen toe gepest door de theatermaker omwille van haar gewicht. “Als danser of acteur stel je je lichaam ten dienste van het beeld dat een regisseur of choreograaf wil maken”, relativeert Kimpen. “Wat niet wil zeggen dat hij erover beschikt. Maar als hij je dunner, dikker, gespierder, kaler of behaarder wil... dan is dat een redelijke eis binnen een theatrale context.”

Een eis waar ook hijzelf aan heeft moeten voldoen. “Fabre betaalde een abonnement voor me bij de sportschool, want mijn tengere lijft moest bliksemsnel transformeren tot mannelijk en gespierd.”

Uiterste geven

Een keer liep het mis: toen het theatergezelschap enkele dagen vrij had in Singapore tijdens de tournee, werd Fabre woest op de jonge Kimpen. “Na een dag windsurfen kwam ik roodverbrand terug in het hotel. Hij vroeg of ik een zwembroek had gedragen en dat was natuurlijk zo. ‘Dus nu heb je witte billen en een witte piemel? Het maakt me niet uit hoe je het doet, maar je zorgt ervoor dat je daar ook verbrandt’. Dus huurde ik een motorfiets, reed naar het platteland en ging daar in een wei liggen zonnen in mijn blootje.”

Geen #MeToo volgens Kimpen. Hij had immers op voorhand geweten dat hij naakt moest optreden. Het leerde hem om voortaan zijn privéleven aan te passen aan zijn professionele verplichtingen. “Wie bij Jan Fabre wil spelen, weet dat hij naakt zal moeten. Dat hij fysiek zware en heftige opdrachten zal moeten spelen en zijn uitputting gebruikt zal worden in de voorstelling. Een Fabre-acteur weet dat hij het uiterste van zichzelf zal moeten geven. Dat levert ook adembenemend theater op.”

Een scene uit Fabres voorstelling ‘Mount Olympus’. (Archiefbeeld) Foto: Wonge Bergmann

Vader-regisseur

Hoewel de schrijver gelooft dat de betrokkenen erge dingen zijn overkomen, roept hij toch op om te relativeren waar nodig. “Voor mij was Fabre een vader-regisseur, hij heeft me gevormd. Maar natuurlijk zal hij niet altijd om artistieke redenen te ver gegaan zijn, maar wel omwille van zijn eigen verlangens. Als hij over grenzen is gegaan, en dat lijkt me waarschijnlijk gezien de brief van de danseressen, moet dit wel degelijk aangekaart en indien nodig zelfs bestraft worden”, besluit hij. “Maar geef hem ook de kans zijn fouten te erkennen, macht en beroemdheid zijn een gevaarlijke cocktail waar slechts weinigen nuchter bij kunnen blijven.”

Tegelijkertijd hoopt Kimpen ook op nuchterheid van de theatermaker zelf: “Ik hoop dat hij de wijsheid en volwassenheid zal hebben om naar hun ervaringen te luisteren. Niet om ze te ontkennen, maar om te erkennen, ook al was zijn beleving anders.”

Waarom Geert Kimpen dit vurig betoog schreef? “Omdat ik Fabre altijd zal bewonderen voor zijn werk als regisseur, als theatermaker en als kunstenaar. Naast de anekdotes die ik hierboven aanhaalde, kan ik er ook duizenden vertellen die de schoonheid van zijn werk alle eer aandoen. Ik hoop dat die nu niet in één keer worden weggeveegd om het enkel nog maar over ‘een monster’ te hebben. Ik schat in, en hoop, dat Fabre voldoende introspectie zal hebben om te zien dat zijn beleving anders was dan die van zijn medewerkers. Ik hoop dat hij niet in een krampachtige verdediging schiet, maar vooral luistert nu, zwijgt, en nadenkt.”

