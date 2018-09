Al 22 keer failliet en verdacht van witwassen: Tanja Dexters opent nieuwe bar met omstreden zakenpartner

Antwerpen - Meer dan vijftig rijverboden. Gelinkt aan 22 faillissementen. Verdacht in een zaak van grootschalige witwaspraktijken. Met Atila Usul heeft Tanja Dexters een om­streden zakenpartner aan boord voor haar nieuwe ‘Flamingo Bar’ in Antwerpen.

“Een flamingo kan op één been door het leven. Wel, ik ook”, liet Tanja Dexters (41) deze week optekenen. Om maar te zeggen hoe hard ze uitkijkt naar de opening van haar nieuwe horecazaak, Flamingo Bar, aan de Antwerpse Groenplaats. Op 21 september om precies te zijn. Het exotische behangpapier voor aan de muur heeft ze al gekozen. Wie haar nieuwe zakenpartner is, wou ze echter niet kwijt. “Hij wil anoniem blijven, ik ben het gezicht van de bar.”

Foto: Jan Van der Perre

Atila Usul, heet hij, en er is een reden waarom Dexters hem afschermt. Usul is een omstreden ondernemer die al een tijd op de radar staat van speurders van de financiële cel van het parket. Begin vorig jaar werd hij nog samen met enkele familieleden opgepakt op verdenking van grootschalige witwaspraktijken, maar opnieuw vrijgelaten.

Usul, ­bekend van projecten zoals Heide Beach Club en La Famiglia in Waasmunster, Good Life Beach en The Italian in Stekene en King Kong Bar in Sint-Niklaas, wordt verdacht van het wegsluizen van honderdduizenden euro’s naar Turkije. Geld dat weggepompt werd uit al zijn vennootschappen en horecazaken.

Enkelband

Usul, die een tijdlang met een enkelband onder elektronisch toezicht stond, had toen al 22 faillissementen opgestapeld. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek lapt hij zo goed als elke regel aan zijn laars. “In een van zijn horecazaken in het Waasland verdiende hij in twee maanden een miljoen euro. Er werd geen eurocent btw, belastingen of RSZ betaald.”

De speurders onderzoeken ook vandaag nog het spoor waarbij cash geld via koeriers naar Turkije werd gebracht. “Mensen mochten op zijn kosten op vakantie gaan. Het enige wat ze moesten doen, was een rugzakje meenemen, dat in de luchthaven door iemand zou worden opgehaald. Zo hoefde Usul zich niet te verplaatsen.” Dat is de rode draad: hij houdt zichzelf goed buiten schot.

Deze week nog voor rechter

Atila Usul Foto: jvdv

Usul kwam in 2012 ook al in het nieuws nadat hij in de rechtbank moest verschijnen voor zijn 149ste verkeersovertreding. Toen keek hij aan tegen zijn 55ste rijverbod. En eerder deze week mocht hij zich alweer voor de rechter verantwoorden, dit keer voor het bedreigen van een horeca-uitbater.

Dat Dexters voor de bar een partner zocht, is niet vreemd. Haar bvba Ladexters doet het immers niet zo goed. In 2016 was er een zwaar verlies, waardoor het eigen vermogen op het einde van de rit negatief was. Graydon, een autoriteit op het vlak van financiële analyses, geeft Ladexters dan ook een onvoldoende.

Tanja Dexters en Atila Usul waren de voorbije twee dagen ondanks herhaaldelijke pogingen niet bereikbaar.