Japan wil weer onbeperkt op walvissen jagen omdat “populaties niet meer bedreigd genoeg zijn”

Japan wil opnieuw commercieel op walvissen gaan jagen. Er zijn er toch genoeg, vinden ze daar. Dus dienen ze een voorstel in bij de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC), die nu bijeen is in Brazilië. Slecht idee, vindt marien bioloog Jan Haelters. “Veel walvisachtigen zijn nog altijd sterk bedreigd, ook door vervuiling.” Milieuorganisatie Sea Shepherd staat alvast klaar om de walvisvaarders opnieuw te bekampen.