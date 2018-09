Leider dood aangetroffen in Chirolokaal na privéfeest: “Ze gingen nog kijken hoe het met hem ging”

Gent - In de lokalen van Chiro Gecko in Baarle (Drongen), bij Gent, is afgelopen weekend een leider dood aangetroffen door enkele medeleiders. De jongeman, begin de twintig, zou na een feest zijn overleden in zijn slaap.

Hoe de jongeman om het leven is gekomen, is niet duidelijk. Maar volgens het parket is zeker geen kwaad opzet in het spel.

In de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 september waren de lokalen van Chiro Gecko in Baarle afgehuurd voor een privé­feest. Op dat feest waren verschillende jongeren uitgenodigd die deel uitmaken van de Chiroleiding. Na het feest kon iedereen blijven slapen in de lokalen, maar de jonge twintiger zou door zijn vrienden vroeger te slapen zijn gelegd.

“Hij voelde zich niet goed”

“Ze brachten hem naar bed en gingen geregeld kijken hoe het met hem ging”, klinkt het bij de nationale afdeling van Chirojeugd Vlaanderen. “Hij had wat gedronken, net als de rest, maar voelde zich niet goed. Dus legden ze hem in bed.”

Maar het noodlot sloeg toe: toen enkele vrienden nog eens gingen checken hoe het met hun vriend ging, bleek het te laat. De jongeman was overleden. Reanimatiepogingen bleken zinloos.

Verwerken in groep

De leiding en leden van Chiro Gecko zijn zwaar aangeslagen door het overlijden van hun vriend. Ze kwamen deze week geregeld samen om het verlies in groep te verwerken. “Onze proost houdt nauw contact met de Chirogroep om hen bij te staan in deze moeilijke periode”, aldus de nationale koepel.

Zondag komt de Chirogroep opnieuw samen en zullen ze stilstaan bij het overlijden van de jongeman.