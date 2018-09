Moedig vooruitkijken, maar eerst een realitycheck

Meer open ruimte, meer plaats voor fietsers en voetgangers, meer verkeersveiligheid, minder zwerfvuil. Dat is niet het nieuwe verkiezingsprogramma van Groen. Dat zijn de belangrijkste punten waarover de politieke partijen het – over de gemeentegrenzen heen – eens zijn in de aanloop naar de lokale verkiezingen. Dat blijkt uit een analyse van Stemcheck, het platform van Het Nieuwsblad en De Standaard waarop iedereen kan nagaan welke partij in zijn gemeente het beste bij hem past. Die eensgezindheid houdt trouwens ook vrij goed stand wanneer het over concrete maatregelen gaat, ­zoals meer snelheidscontroles en het onder­breken van straten om sluipverkeer tegen te gaan.