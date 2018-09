“Nederland pakte twee Russische spionnen op”

Het lab boog zich ook over de moordaanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in Salisbury. Die was volgens de Britten het werk van Rusland. Foto: REUTERS

Nederland heeft afgelopen voorjaar twee Russische spionnen opgepakt. De twee waren op weg naar Zwitserland om een laboratorium te hacken dat voor Rusland belastend onderzoek doet, schrijft NRC na eigen onderzoek.

De twee Russen hadden het voorzien op het Spiez-laboratorium, meldt NRC. Dat doet onderzoek naar de gifgasaanvallen van het Syrische regime, een bondgenoot van Rusland. Het lab heeft zich ook gebogen over de moordaanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Engelse Salisbury. Die was volgens de Britten het werk van Rusland.

Het tweetal had apparatuur bij zich om in te breken op het computernetwerk van het laboratorium, achterhaalde NRC. De krant voert de Zwitserse inlichtingendienst NDB op, die bevestigt dat in Den Haag Russische spionnen zijn ontdekt en uitgezet. De dienst zou daarbij hebben samengewerkt met de Nederlandse en Britse diensten. “Illegale acties tegen een gevoelige Zwitserse infrastructuur” zouden zo zijn verijdeld.

De Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, die samen met bevriende buitenlandse diensten het tweetal zou hebben ontmaskerd, aangehouden en uitgezet, wil de zaak niet bevestigen.