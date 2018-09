Ex-admiraal die Trump bekritiseerde, neemt ontslag bij Pentagon

Admiraal op rust William McRaven, die de leiding had over de operatie tegen Osama bin Laden, heeft ontslag genomen bij het Pentagon. Hij leidde er een adviescommissie. McRaven stapte op nadat hij president Donald Trump had bekritiseerd. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie donderdag.

In een open brief op 16 augustus had de ex-admiraal, het vroegere hoofd van de Amerikaanse speciale eenheden, in zeer harde woorden de beslissing van Trump bekritiseerd om de veiligheidsmachtiging van de voormalige CIA-baas John Brennan in te trekken. McRaven vroeg hetzelfde te doen bij hem.

McRaven “nam ontslag uit de commissie innovatie van defensie op 20 augustus”, zei een woordvoerder van het Pentagon, luitenant-kolonel Michelle Baldanza. Ze bevestigde zo de informatie van het gespecialiseerde tijdschrift Defense News.

