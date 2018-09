Romelu Lukaku lyrisch over de “echte” Mourinho en zijn drie voorbeelden: “Soms zijn voetballers te lichtgeraakt”

Hij scoort aan de lopende band voor de Rode Duivels en bij Manchester United wordt hij steeds belangrijker. Het gaat goed met Romelu Lukaku, die deze week een interview gaf aan de BBC.

Over Mourinho

José Mourinho ligt onder vuur bij Man United. De Portugees ligt overhoop met de media na een tegenvallende start in de Premier League. Maar Lukaku staat achter ‘The Special One’, met wie hij naar eigen zeggen een uitstekende relatie heeft.

“Mensen kennen maar één kant van hem, namelijk dat hij een winnaar is”, aldus ‘Big Rom’. “Maar wat ik vooral top aan hem vindt, is dat hij geen emoties gaat faken. Als hij kwaad is, dan weet je dat hij kwaad is. Als hij blij is, dan weet je dat hij blij is. Ik snap niet dat mensen die echtheid in hem niet begrijpen. Als hij kwaad is op mij, doe ik er alles aan hem terug gelukkig te maken.”

“Onze relatie is uitstekend. Hij doet me lachen, net als de anders spelers. Hij is een echte familieman. Hij vecht voor zijn spelers. Hij is écht. Mensen moeten dat leren waarderen. Gelukkig zijn er nog echte mensen in de wereld zoals hij. Want de meeste trainers in de Premier League doen alsof ze gelukkig zijn wanneer ze dat niet zijn. Mourinho verdient respect omdat hij altijd zichzelf is en de confrontatie aangaat.”

“En weet je, soms zijn voetballers wat te lichtgeraakt”, vindt Lukaku. “Als ik naar spelers luister van vroeger en nu, dan kan een trainer nu niet altijd alles zeggen wat hij wil omdat spelers zich dan aangevallen zullen voelen. Maar zo ben ik niet. Ik ben een sterke man. Door mijn achtergrond, niet door het voetbal.”

Over Henry en Drogba

Lukaku zit aan 104 doelpunten in de Premier League en dat in dertig minder wedstrijden dan Didier Drogba. “Maar hij heeft vier titels op zijn palmares, ik geen enkele”, reageert de Rode Duivel. “We praten wel elke dag. Hij maakt deel uit van het proces sinds ik naar Engeland kwam. We hebben al lang geen kleedkamer meer gedeeld, maar hij is er nog steeds voor mij.”

“Tijdens het WK was hij bijna altijd in ons hotel”, zegt Lukaku. “Kan je je dat voorstellen? Ik had toen Didier Drogba en Thierry Henry om tegen te praten en van te leren. Ze snappen ook dat ik alles wat ze zeggen zal aanvaarden omdat ik dezelfde carrière wil uitbouwen als hen. Ze mogen zoveel kritiek geven als ze willen. Ik kan dat wel aan. Soms kom ik ook Nicolas Anelka tegen. Die drie gasten waren mijn voorbeelden toen ik opgroeide. Om dan te leren van Thierry, Didier en Nico… Dat is het beste dat me ooit kon overkomen.”

Over zijn toekomst

Lukaku is nog altijd maar 25 en wil dus nog elke dag beter worden. “Ik probeer om naar zo veel mogelijk wedstrijden te kijken van het voorbije seizoen, de fouten die ik maakte en waarin ik mezelf kan verbeteren. In de eerste week van het seizoen analyseren we altijd waarop we gaan werken. De reden dat ik steeds meer goals maak, is omdat ik leer van mijn fouten.”

“Ik ken ook mijn sterktes en werk hard om die nog te verbeteren”, aldus Lukaku. “Want voetbal is iets van vijftien jaar? Ik wil 100 procent van mijn leven investeren in deze sport. Want als het erop zit, dan wil ik van niets spijt hebben.”