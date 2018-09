“Fenomeen” Dybala zit (door Ronaldo) aan de bank gekluisterd bij Juventus, transfer op komst? “Het is om van te huilen”

Tegenwoordig speelt Palermo in de Serie B maar de Siciliaanse club heeft een geschiedenis van het aantrekken van geweldig aanvallend talent. Naast Dybala speelden ook onder andere Edinson Cavani, Javier Pastore, Andrea Belotti en Franco Vazquez voor de mannen in het roze.

Dybala ligt Zamparini dus nauw aan het hart, een speler waarvoor hij in de zomer van 2012 een voor zijn normen stevige 12 miljoen euro betaalde aan Instituto. Dat de 24-jarige Argentijn dit seizoen vooral de bank verwarmd bij Juventus, kan er bij de Italiaan dan ook niet in.

“Elke keer als hij niet in de basiself staat, wil ik huilen”, vertelde Zamparini aan RMC Sport. “Hij zit op de bank door Max Allegri (de trainer van Juve, red.). Die zou naar Palermo moeten komen en met ons de titel winnen. Twee jaar geleden, na zijn eerste seizoen in Turijn, stuurde ik al naar Dybala dat hij naar Spanje moet gaan en dus niet in Italië moet blijven.”

“Hij gaat Juventus ook verlaten want ze willen 120 miljoen voor Paulo”, aldus de Palermo-voorzitter die bekend staat om zijn vele trainersontslagen. “In januari denk ik dat hij naar Spanje zal gaan. Ook al heeft hij ook aanbiedingen uit Engeland. Juventus telt vele kampioenen, maar het is echt om van te huilen als ze een fenomeen als Dybala niet laten spelen.”

Dybala scoorde dit seizoen nog niet in exact 100 minuten speeltijd. Hij zit momenteel aan 52 doelpunten en 24 assists voor de Oude Dame, waarmee hij drie Italiaanse dubbels op rij won en in 2017 de finale van de Champions League speelde.

“Zoals Messi”

De mindere speelminuten van Dybala hebben ongetwijfeld te maken met de komst van Cristiano Ronaldo. Allegri test momenteel hoe hij het beste uit de Portugees kan halen. CR7 speelde daarom al als diepe spits en flankaanvaller. Momenteel zonder doelpunten dus, maar wel met drie overwinningen. Dybala zit daarom, net als Douglas Costa, op de bank. De Argentijn zelf vindt dat niet erg.

“Alles gaat goed”, zei hij tegen La Gazzetta dello Sport. “Wat ik dacht toen ik hoorde over de transfer van Ronaldo? Ik dacht hetzelfde als toen ik de kans kreeg om met Lionel Messi samen te spelen bij Argentinië. Dat het fantastisch is. Ik weet ook wel dat ik nog niet geweldig gespeeld heb, maar ik kan niet wachten om mijn plek te heroveren. Ik ben klaar voor zondag.”

Zondag? Dan speelt Juventus thuis tegen Sassuolo. Als we de Gazzetta mogen geloven, zit Dybala dan opnieuw op de bank. In de aanval zou Allegri namelijk opnieuw opteren voor Ronaldo, Mario Mandzukic en Federico Bernardeschi. Maar volgens Andrea Pirlo komt alles goed. “Als Dybala begint te trainen zoals Ronaldo, wordt het moeilijk om hem op te bank te laten”, zegt hij in Tuttosport.

Pirlo zei ook nog dat hij Ronaldo verkiest boven Messi en dat het hem niet zou verbazen als Paul Pogba zou terugkeren naar Turijn.

|



TS front page headlines an interview with Maestro @Pirlo_official:



"Dybala, do it like Ronaldo.

If Paolo starts training like CR7, it'd be hard to leave him out.

If I was still playing, I’d pick Cristiano over Messi.

I wouldn’t be surprised if Pogba returned to Juve." pic.twitter.com/9KVLqVW9ZA