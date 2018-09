Drie Belgen verschijnen in coole trailer voor de demo van FIFA 19: "Time to play!"

Eindelijk: de demoversie van FIFA 19 is er. Het populaire voetbalspel ligt pas officieel in de winkel op 28 september, maar tot dan kunnen gamers zich opwarmen met een beperkte versie ervan. EA Sports bracht ook een coole trailer uit en daarin hadden drie Rode Duivels een rolletje: Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois.

Your season starts NOW. Get the #FIFA19 Demo ?? https://t.co/xAPArpVAhP #FIFA19 pic.twitter.com/nzGT8qFRNB