Man probeert in te rijden op menigte in Franse stad Nîmes, twee mensen gewond

In de zuidelijke Franse stad Nîmes zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee mensen lichtgewond geraakt toen een automobilist op een menigte probeerde in te rijden, zo is uit gelijkluidende bronnen vernomen.

Omstreeks 1 uur zette een 32-jarige man met zijn Peugeot koers naar een vijftigtal klanten van een bar die zich buiten bevonden. Het voertuig belandde niettemin tegen een veiligheidshekken dat daar geplaatst was in verband met de feria, een groot volksfeest rond stierenvechten.

De bestuurder probeerde te vluchten maar raakte in de klauwen van de menigte die hem molesteerde, zei procureur Eric Maurel. De man was “mentaal relatief gestoord” toen de politie hem arresteerde en is gehospitaliseerd.

Er is een onderzoek naar poging tot moord geopend.

Meerdere getuigen vertelden aan het Franse persbureau AFP dat de bestuurder “Allah akbar” heeft geroepen. Volgens een bron dichtbij het onderzoek is hij wegens feiten van radicalisering bij de politie bekend.