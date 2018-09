Rijverbod van drie maanden voor bestuurder die fietsende moeder en twee kinderen van de weg maaide

Waasmunster / Hamme / Moerzeke - De man die een fietsende moeder en haar twee kinderen aanreed op een baantje vlakbij de Durme in Waasmunster, verscheen vrijdag voor de politierechter in Dendermonde. In afwachting van zijn proces werd zijn rijverbod met drie maanden verlengd.

Het ongeval gebeurde op vrijdagavond 31 augustus op een landelijke toegangsweg naar horecacomplex De Koolputten, vlak aan de Mirabrug.

Bestuurder Torchyto B. (27) uit Sint-Niklaas reed volgens getuigen met hoge snelheid in op een 42-jarige moeder uit Elversele die samen met haar kinderen van 9 en 6 jaar aan het fietsen was. Alle slachtoffers werden in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleefden uiteindelijk het ongeval.

Torchyto B. had op het moment van de aanrijding gedronken. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Een rijverbod dat vrijdag - in afwachting van zijn proces - nog eens met drie maanden werd verlengd door de politierechter in Dendermonde.

Foto: bfs

Foto: bfs