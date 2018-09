Ondergelopen spooksteden aan Amerikaanse kust: inwoners zetten zich schrap voor orkaan Florence

Orkaan Florence komt vandaag aan land aan de oostkust van de Verenigde Staten. Maar nu al hebben North- en South Carolina te maken met uitlopers van de orkaan. Op sommige plaatsen staan al gebieden onder water en ook de stroom is er al uitgevallen.

De orkaan komt vermoedelijk komende uren in Wilmington en omgeving aan land. Florence is intussen zo’n 700 kilometer breed, maar wel afgezwakt tot een orkaan van categorie 1. Bij categorie 1 bedraagt de continue windsnelheid ongeveer 150 km per uur, met windstoten tot 160 kilometer per uur.

Dat wil echter niet zeggen dat de storm niet meer gevaarlijk is. Die categorie verwijst namelijk naar de windsnelheden, maar het is vooral die hevige regenval en de stormvloed die levensbedreigend zijn.

Foto: REUTERS

Door hevige regenval staan nu al veel straten blank in zuidoostelijke kustgebieden, en het water in rivieren gaat de komende uren alleen nog maar stijgen. Gevreesd wordt dat de orkaan, die zich sowieso al heel traag vooruit beweegt, voor de kust zal stilvallen, daar veel warm zeewater zal opzuigen waardoor er nog meer regen zal vallen. De verwachting is dat er vandaag en morgen in North Carolina ongeveer evenveel regen zal vallen als normaal in 8 maanden. Het kan komende dagen uren aan stortbuien regenen. Op sommige plaatsen voorspelt men 50 tot 70 centimeter water per vierkante meter. Aan de kust zelf kunnen er vloedgolven ontstaan van verdiepingen hoog.

Stroom uitgevallen

180.000 gezinnen zitten intussen zonder elektriciteit in Noord en Zuid Carolina. Volgens Duke Energy Corp, de grootste energieleverancier in de regio, kunnen mogelijk door Florence uiteindelijk één tot drie miljoen mensen zonder stroom vallen. De elektriciteit herstellen voor alle klanten kan mogelijk tot weken duren, klinkt het bij Duke Energy Corp.

Anderhalf miljoen mensen kregen de voorbije dagen het advies hun huis te verlaten en meer veilige oorden op te zoeken, maar het is onduidelijk hoeveel mensen daar gehoor aan hebben gegeven. In New Bern in Noord Carolina wachten alleszins intussen al 150 mensen op de hulpdiensten omdat ze omsingeld werden door het wassende water, maar de weersomstandigheden bemoeilijken de reddingsactie. 7.000 militairen staan klaar om in te grijpen waar nodig.

Op veel andere plaatsen gaven inwoners wel gehoor aan de oproep tot evacuatie. Veel steden en kustdorpen zijn leeggelopen. “Het voelt aan als spooksteden”, klink het in veel Amerikaanse media. Iedereen zet zich schrap tot de storm echt aan land komt.

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AFP