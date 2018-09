Het Poetsbureau start met eigen uitzendbureau

Het Poetsbureau - het grootste dienstenchequebedrijf van Vlaanderen - breidt zijn activiteiten uit. Het gaat schoonmaakdiensten aan bedrijven aanbieden en start een eigen uitzendbureau.

De cijfers van het Limburgse bedrijf zijn indrukwekkend. In 2006 opgericht zal het dit jaar stranden op een omzet van 130 miljoen euro: louter en alleen op basis van interne groei. Het realiseert die omzet met 7.000 huishoudhulpen en 68 kantoren in heel Vlaanderen.

Oprichters Jo Mellemans en Elly Huysmans breiden hun activiteiten uit. Naast dienstenchequeactiviteiten zullen nu ook schoonmaakdiensten aan bedrijven worden aangeboden. “We kregen al langer de vraag om ook bij bedrijven te gaan schoonmaken”, aldus Mellemans. Het Poetsbureau wil snel schakelen en mikt op een evenwaardige dekking als het particuliere aanbod binnen één à twee jaar. Om snel te groeien worden overnames niet uitgesloten.

Met ‘Work Wizards’ is ook een uitzendkantoor opgericht. “Dat idee is al een tijd aan het broeden. We hebben de nodige kennis in huis”, legt Mellemans uit. Het eerste kantoor is al open, in Beringen. Op korte termijn volgen vestigingen in Wetteren, Asse, Ninove, Dendermonde, Westerlo en Brasschaat. Met Work Wizards - dat een eigen kantorennet zal hebben - wil Het Poetsbureau “een menselijk uitzendbedrijf” worden, dixit Mellemans. Tegen 2020 mikt Work Wizards op een 20-tal filialen en een omzet van vijf miljoen euro. Het bedrijf is alvast op zoek naar een twintigtal mensen om een kantoor op te starten.

Het Poetsbureau heeft steile ambities: tegen 2020 wordt op een omzet gemikt van 200 miljoen euro en 10.000 werknemers. Het bedrijf is volledig in handen van Mellemans en zijn echtgenote Elly Huysmans. Ze zijn volgens Mellemans niet op zoek naar externe financiële partners. “Die nood is er niet”.