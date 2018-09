Bouwsector op zoek naar BIM-experten

BIM, de afkorting van Building Information Modelling, is een relatief nieuwe techniek in de bouwsector, waarbij de plannen eerst in 3D zorgvuldig worden uitgetekend. Deze bouwmethode wint aan populariteit, maar er zijn onvoldoende professionals die het systeem in de vingers hebben. Een superknelpuntberoep dus… Samen met een aantal partners gaat de Confederatie Bouw Limburg nu in ijltempo nieuwe specialisten opleiden en hen in een pool plaatsen, waaruit grote én kleine werkgevers kunnen putten.

'BIM is een computermodel waarin een nieuw gebouw tot in het kleinste detail in 3D wordt getekend', zegt Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg. 'Alle betrokken partijen, van architecten, studiebureaus, aannemers tot materialenleveranciers, voegen hun informatie toe, zodat het project helemaal op punt staat vooraleer de eigenlijke bouwwerken van start gaan. Grote voordelen zijn drastische vermindering van de fouten en de besparingen in tijd en geld. Daarmee is BIM dé bouwmethode van de toekomst.'

Weggekocht

Er is slechts één probleem: de vraag stijgt zodanig snel dat er te weinig mensen het BIM-model kunnen opzetten en toepassen. 'Door de schaarste aan specialisten worden de experts een voor een weggekocht door de grootste bedrijven', weet Chris Slaets. 'Ook de kleintjes hebben deze expertise nodig, maar zij kunnen geen nieuwe mensen aantrekken omdat er nog geen specifieke BIM-opleiding bestaat. Daarom nemen wij als sectorfederatie onze verantwoordelijkheid door zelf BIM-professionals te vormen.'

Tweeledig

Confederatie Bouw Limburg heeft hiervoor samen met Cevora, POM-Limburg, Stad Hasselt, Provincie Limburg en de VDAB, de groepering LIMBIM opgericht. 'We investeren samen zo’n 500.000 euro om veertig geïnteresseerden klaar te stomen tot BIM-experts', aldus de Hasseltse schepen Tom Vandeput.

'Het innovatieve tewerkstellingsproject is tweeledig. In de eerste plaats willen we met LIMBIM werkzoekenden en pas afgestudeerden opleiden en toeleiden naar de sector. Daarnaast willen we de BIM-methode toegankelijk maken voor alle werkgevers, door een pool te creëren waaruit ze op een flexibele manier deze veertig opgeleide specialisten kunnen rekruteren.'

