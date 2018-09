Antwerpse lijsttrekkers krijgen wenslijstje van Horeca Vlaanderen

Antwerpen - In Antwerpen heeft Horeca Vlaanderen de aftrap gegeven van de campagne “Kies voor horeca”. De federatie overhandigt de komende weken aan lijsttrekkers in de Vlaamse centrumsteden een wenslijstje met concrete beleidsvoorstellen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Prioriteiten zijn het beteugelen van oneerlijke concurrentie, structureel overleg met het lokale bestuur en een goede bereikbaarheid.

De Antwerpse lijsttrekkers Bart De Wever (N-VA), Kris Peeters (CD&V), Wouter Van Besien (Groen), Jinnih Beels (sp.a), Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Philippe De Backer (Open VLD) kregen het memorandum vrijdag in primeur te zien. “Als Horeca Vlaanderen is het onze ambitie om een constructieve partner te zijn voor de lokale overheden”, zegt voorzitter Matthias De Caluwe. “We geloven niet in alleen maar klagen, maar willen bijdragen aan een goed horecabeleid. We doen dat alvast met een document met concrete beleidsadviezen.”

Horeca Vlaanderen vraagt onder meer een “horecacoach” als tussenpersoon in elke stad of gemeente, strenge controles op initiatieven zoals Airbnb en pop-ups, eenvoudige en beperkte reglementen en belastingen, meer betrokkenheid bij evenementen en investeringen in nachtelijk openbaar vervoer.

Bij de Antwerpse lijsttrekkers bleek veel eensgezindheid over het aanpakken van oneerlijke concurrentie en het voorzien van structureel overleg tussen horeca, overheid en omwonenden. Huidig burgemeester De Wever stelde dat er de voorbije legislatuur al heel wat gebeurd is op het vlak van onder meer het vereenvoudigen van de fiscaliteit, maar er nog een uitdaging wacht rond het verzoenen van het bestaande nachtleven met omwonenden in buurten waar stilaan meer bewoning komt zoals het Eilandje. Groen, sp.a, Open Vld en CD&V verklaarden meer werk te willen maken van nachtelijk openbaar vervoer om jongeren veilig thuis te krijgen na een avondje uit. Ook een betere planning en communicatie rond infrastructuurwerken bleek een goed voornemen.