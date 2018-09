Zonnebeke - De brandweer van zone Westhoek is vrijdag rond 8 uur uitgerukt voor een brand in een varkensstal aan de Oude Kortrijkstraat in Zonnebeke. Toen ze arriveerden, sloegen de vlammen al door het dak.

Hoewel de brand snel onder controle was, bleek de schade enorm groot. Er zaten namelijk bijna dertig dieren in de stal. De dierenarts is ter plaatse gekomen om de varkens te laten inslapen wegens rookintoxicatie en brandwonden.