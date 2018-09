Liverpool TV zorgt voor video voor de eeuwigheid: "Van wie is deze gsm, is je vrouw zwanger?"

De spelers van Liverpool maken op regelmatige tijdstippen hun opwachting bij het clubkanaal: Liverpool TV. Deze week was het de beurt aan Jordan Henderson en Trent Alexander-Arnold. Tijdens de opnames voor een segment genaamd "Bezzies" ging de gsm op de schoot van Henderson plots af. "Van wie is deze telefoon?", vroeg de middenvelder. "Is je vrouw misschien zwanger?" Er kwam snel een "ja" vanachter de camera, waarop Henderson zei: "Dan moet je dit misschien lezen". De vader in wording had echter geen haast en antwoordde: "Ze kan nog wel 20 minuten wachten."

"Whose phone's this? Is your missus pregnant?"



When you're filming an interview with Jordan Henderson and your wife's waters break ??pic.twitter.com/NISm3VPJAP — ESPN FC (@ESPNFC) 14 september 2018